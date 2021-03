United e AC Milan empatam a um golo em Manchester

O Manchester United e o AC Milan, ambos com portugueses nos onzes iniciais, empataram a um golo, em Old Trafford, esta quinta-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Depois de uma primeira parte sem golos, o United regressou do intervalo inspirado. Aos 50 minutos, na cobrança rápida de um livre indireto, Bruno Fernandes picou a bola sobre toda a defesa do Milan, assistindo Amad Diallo, de 18 anos, para o primeiro golo como sénior com a camisola dos "red devils" e logo no primeiro remate.

O AC Milan, que teve Diogo Dalot e Rafael Leão como titulares, pegou nas rédeas do jogo, a partir daí, mas demorou a empatar. Só o fez aos 92 minutos: na sequência de um pontapé de canto, Simon Kjaer antecipou-se a Scott McTominay e cabeceou para o fundo das redes.

Os italianos levam, assim, ligeira vantagem para a segunda mão, marcada para Milão, na próxima quinta-feira, às 20h00.