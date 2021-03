Bruno Fernandes defende Ronaldo das críticas

Num momento de críticas ao jogador da Juventus, Bruno Fernandes lembrou que Cristiano Ronaldo “é um dos grandes da história do futebol” e que “a mentalidade dele tem inspirado aqueles que praticam” futebol.

A imprensa italiana criticou o avançado da Juventus, após a eliminação na terça-feira nos oitavos de final da Champions, num jogo que a equipa de Turim venceu por 3-2, mas acabou eliminada devido aos golos fora do FC Porto, que venceu na primeira mão por 2-1.

O "Corriere Dello Sport" sublinhou que a Juventus foi “traída” por um erro de Ronaldo, que saltou e virou as costas na barreira no segundo golo do FC Porto, a "Gazzetta dello Sport" deu uma das piores notas ao português, e o antigo treinador Fabio Capello não poupou o avançado, considerando “imperdoável” a ação no golo.