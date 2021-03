Covid-19. Governo vai prolongar apoios ao setor social

Veja também:

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, o prolongamento de apoios ao setor social, nomeadamente a linha de financiamento específica, do programa de testagem de utentes e trabalhadores de lares e dos apoios à contratação.

De acordo com o comunicado da reunião que aprovou o calendário de desconfinamento até 3 de maio, o Governo aprovou “o reforço do apoio ao setor social através da prorrogação, até 30 de junho de 2021, do programa de testagem preventiva dos trabalhadores das estruturas residenciais para idosos e da extensão da vigência, até 31 de dezembro de 2021, dos apoios à integração de pessoas nos equipamentos sociais e de saúde, no âmbito da medida de apoio ao reforço de emergência de equipamentos sociais e de saúde”.

O comunicado adianta ainda que foi aprovada a “prorrogação da linha de apoio ao setor social covid-19 até ao dia 31 de dezembro de 2021”.

No âmbito das medidas excecionais aprovadas para o combate à pandemia de covid-19 inclui-se ainda, segundo o comunicado, o prolongamento de prazos no que diz respeito ao acolhimento de vítimas de violência doméstica.

Em Portugal, morreram 16.635 pessoas dos 812.575 casos de infeção pelo novo coronavírus confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.