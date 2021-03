Europeu sub-19. Espanholas, checas e eslovacas no caminho de Portugal

Portugal vai encontrar as seleções de Espanha, República Checa e Eslováquia no arranque do apuramento para o Euro sub-19 feminino.

A seleção nacional integra o grupo 6 da Liga A e os jogos da primeira fase de qualificação serão disputados em setembro (13 e 21) e outubro (18 e 26) de 2021. A segunda ronda realizar-se-á na primavera de 2022.

A fase final do Europeu terá lugar na República Checa (adversária de Portugal), entre 27 de junho e 9 de julho de 2022. A competição foi adiada de forma sucessiva pela UEFA devido à pandemia da Covid-19.