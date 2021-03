Shéu aprova regresso do "dominador Matic" e destaca "marca" de Pizzi no Benfica

A Bola Branca , o ex-jogador e capitão encarnado é afirmativo dizendo que Matic "agrada imenso" e que seria um regresso de alguém que revelou "reconhecimento e que esteve num lugar onde gostou". Do primeiro contato que revelou "dificuldade na adaptação" à rapidez com que "foi evoluindo" permitiu-lhe alcançar outros voos, quando em janeiro de 2014, assinou pelo Chelsea de José Mourinho.

O jornal "Record" dá conta da alegada intenção manifestada por Pizzi de deixar a Luz. Shéu fala de um capitão que "é uma marca", com dimensão à Benfica e que poderia "terminar a carreira" no emblema encarnado.

A época da equipa comandada por Jorge Jesus está muito aquém do desejado. Shéu aceita as justificações do treinador, vê "maior coesão" e pede apoio "na difícil recuperação".

O Benfica é quarto classificado da I Liga, com 45 pontos, a 13 do líder Sporting, a três do FC Porto e a quatro pontos do Sporting de Braga.