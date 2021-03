Matic não descarta regresso à Luz. "Se um dia o Benfica precisar de mim, vamos pensar nisso"

Nemanja Matic, médio do Manchester United, não descarta um regresso ao Benfica no futuro, caso o clube encarnado mostre desejo em voltar a contar com o sérvio.

Hoje com 32 anos, Matic continua a ser figura relevante no Manchester United, clube que representa desde 2017. Matic passou duas épocas e meia no Benfica, antes de assinar pelo Chelsea, em 2014.

"Fui muito feliz no Benfica. É um dos melhores clubes do mundo para mim. Quando tenho tempo, gosto sempre de voltar a Lisboa eu e a minha família temos saudades de todos. Sou muito feliz no Manchester United, não penso em sair, mas no futebol nunca se sabe. Se um dia voltar para Portugal, a única equipa onde queria jogar em Portugal era no Benfica. Vamos ver o que vai trazer o futuro. Se um dia o Benfica pensar que precisa de mim outra vez, vamos pensar nisso", disse, à Sport TV.

Matic foi campeão uma vez e venceu uma Taça de Portugal com Jorge Jesus no comando técnico. O internacional sérvio reconhece que o treinador o marcou muito e que "ten saudades".

"Jorge Jesus marcou-me. Foi muito importante. Cresci muito com ele como jogador e pessoa. Isso nunca vou esquecer. É um treinador de alto nível. Tenho saudades dele. Se um dia tiver tempo, voltarei a Portugal para lhe pagar um jantar porque ele merece", terminou.