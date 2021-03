Antigo colega acredita que Pizzi pode estar "saturado" no Benfica

Ricardo, antigo defesa-central, explica que uma possível saída de Pizzi do Benfica pode estar relacionada com “alguma saturação que possa existir” por parte de um jogador “que é normalmente cobrado sempre que as coisas não correm de feição”.

“Sempre que existe cobrança de alguém, é porque o jogador já deu motivos para cobrar. A qualidade que o Pizzi sempre demonstrou, cria expetativa nas pessoas de que vai render sempre muito. É muitas vezes ingrato”, diz, em entrevista à Renascença.

O ex-jogador, que dividiu balneário com Pizzi em 2009/10, pensa que o capitão encarnado pode estar à procura “de se desafiar a ele mesmo”. O ex-colega do Paços de Ferreira afirma que o médio pode estar demasiado confortável.

“Depois de ter ganho todas as competições que tinha para ganhar, acredito que este conforto deste acumular de anos lhe provoque algum desconforto e ele sinta uma necessidade de se desafiar”, explica.

O internacional cabo-verdiano, agora treinador adjunto do Trofense, não acredita que uma eventual mudança “se prenda com perspetivar um final de carreira”. A motivação económica pode existir apenas da parte do clube, como forma de “recuperar investimento”.

“Financeiramente não acredito que possa ser pela independência dele, porque isso ele eventualmente já terá, vejo mais como um desafio”, revela.