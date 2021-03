Teatro Aberto estreia "Palavras em palco - um caminho para Caryl Churchill"

O espetáculo "Palavras em palco - um caminho para Caryl Churchill", a estrear em "streaming" dia 21, é a nova criação do Teatro Aberto, anunciou esta quarta-feira a companhia dirigida por João Lourenço.

Trata-se de um espetáculo pensado e concebido para ser visto em casa, num ecrã, é de acesso gratuito e pode ser visto através da página do teatro na Internet.

"Não é teatro, mas é sem dúvida uma forma de nos aproximarmos dos espectadores", refere uma nota do teatro, acrescentando tratar-se de um "formato novo que cruza a linguagem do teatro e do cinema e que inaugura uma nova linha de programação que pretende dar a conhecer melhor a obra dos autores do repertório" da companhia. .

Um conteúdo original, que será filmado com qualidade de som e imagem para estrear em "streaming".

"Palavras em palco -- Um caminho para Caryl Churchill" tem encenação de Marta Dias, realização de Nuno Neves e interpretação de Bruno Bernardo, Margarida Vila-Nova, Sílvia Filipe e Vítor d"Andrade.

Caryl Churchill (1938) é a autora britânica de "Top Girls", "Amor e informação" e "Só eu escapei", espetáculos postos em palco pelo Teatro Aberto.

A autora distingue-se "pelas experiências inovadoras com as formas de escrita para o teatro e pelo modo crítico, enigmático e poético como interpela os espectadores a refletirem sobre o mundo que os rodeia", acrescenta a nota.