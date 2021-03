Morreu o pai da cassete. Lou Ottens tinha 94 anos

Morreu Lou Ottens, o engenheiro holandês que inventou a cassete de fita magnética.

A notícia só foi conhecida esta quarta-feira, através da comunicação social holandesa, embora a morte tenha ocorrido no passado sábado.

Lou Ottens, de 94 anos, assumiu, na década de 1960 do século passado, o desafio de revolucionar a tecnologia de fita, quando foi responsável pelo departamento de desenvolvimento da multinacional holandesa Phillips e acabou por criar um objeto, à época, revolucionário que permitiu aos amantes da música criar as suas próprias playlists, ao mesmo tempo que miniaturizou as grandes fitas de bobine que, apesar do som de alta qualidade, eram extremamente caras.

Ottens também fez parte das equipas que inventaram o Compact Disc (CD) e o Vídeo2000, formato de fita de vídeo que ainda chegou a rivalizar com o VHS.