Promessa cumprida

O treinador Sérgio Conceição havia prometido na cidade Invicta que a sua equipa iria lutar bravamente em Turim para ali conquistar o direito de seguir em frente na Liga dos Campeões Europeus mesmo sabendo que se tratava de uma tarefa difícil por todas as rezões sobejamente conhecidas.



No seu estádio, a Juventus tinha certamente alguns trunfos para jogar.

A desvantagem trazida da primeira mão parecia não assustar em demasia, porque um simples golo sem resposta bastava para garantir o apuramento.

Só que a "vecchia signora" não contava certamente com o Porto que lhe saiu na rifa na noite de ontem.

A jogar mais de uma hora reduzido a dez jogadores, os portistas foram gigantes e os dez que se mantiveram em campo souberam fazer dessa azarada circunstância a grande mola impulsionadora que os conduziu a mais esta grande proeza, a que aliás o Futebol Clube do Porto já nos habituou há muitas décadas.

Fazendo um dramático apelo a todas as suas forças, os homens que ontem vestiram a camisola do dragão nunca deixaram transparecer a ideia de que a sua resistência estava a atingir todos os limites. É esta a imagem de marca que se lhes conhece há muito tempo, e que a Europa do futebol já teve de fixar muitas vezes.

Emergem neste jogo algumas figuras que no momento de saborear a vitória merecem nota alta.

Desde logo, Sérgio Conceição, que se tem mantido como um grande intérprete dos ideias portistas, e que para este jogo soube preparar da melhor forma a sua equipa.

E nesta, dois destaques especiais: Sérgio Oliveira, autor de dois golos inesquecíveis, e Pepe, que aos 38 anos voltou a ser o exemplo maior da determinação e coragem de um grupo, de que os italianos vão guardar amargas memórias.