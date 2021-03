Centro de Conservação e Restauro de Bragança-Miranda. Seis anos a defender e a conservar o património religioso

O Centro de Conservação e Restauro da Diocese de Bragança-Miranda (CCR-DBM) assinala, esta quarta-feira, o seu 6.º aniversário.

O centro nasceu da vontade de assegurar uma resposta “transversal e pluridisciplinar”, para conservação e inventariação do património religioso e, ao longo dos seis anos de vida, já restaurou centenas de peças de arte sacra.

Localizado na vila de Sendim, em Miranda do Douro, o centro conta com uma equipa de técnicos especializados, com formação académica e experiência profissional na área, focando-se nas áreas de talha dourada e policromada, escultura em madeira policromada, pintura de cavalete e sobre tábua, pintura mural, azulejaria, entre outras.

Atualmente, a equipa do CCR-DBM encontra-se a intervencionar um retábulo barroco, espólio da Capela de Nossa Senhora de Jerusalém, paróquia de Sendim da Serra, Unidade Pastoral S. Bartolomeu dos Mártires, em Alfândega da Fé.

“Trata-se de um retábulo do século XVIII, em talha dourada, com incalculável valor histórico-artístico”, refere a nota enviada à Renascença.

De acordo com a diretora do centro, Joana Afonso, os trabalhos começaram com a “desmontagem, dada a elevada degradação da estrutura do retábulo”, prosseguindo agora os trabalhos de conservação e restauro nas instalações do centro, finalizando com a montagem no local de origem.

“Serão realizados tratamentos de suporte, como limpeza mecânica, imunização e consolidação, revisão da estrutura, preenchimentos de lacunas e reconstituições volumétricas, e tratamentos da camada de policromia e dourada, como limpeza por meio de solventes, preenchimentos da camada de preparação e reintegração cromática”, explica a técnica.

Estima-se que para a realização dos trabalhos, que envolvem os quatro técnicos, sejam necessários três meses.