Madjer: "FC Porto tem condições para conquistar a Liga dos Campeões"

O ex-jogador Rabah Madjer acredita que o FC Porto tem condições para conquistar a Liga dos Campeões esta época e repetir o feito de 1987 e 2004.

O antigo avançado argelino, hoje com 62 anos, esteve em destaque na primeira conquista Champions dos dragões em Viana, e continua a acompanhar o dia a dia do FC Porto. No encontro de Turim, contra a Juventus, Madjer viu a equipa orientada por Sérgio Conceição com muita confiança e a jogar bem, quer a defender, quer a atacar.

Em entrevista a Bola Branca, Madjer não tem dúvidas em afirmar que o FC Porto tem condições para sonhar com a conquista do seu terceiro título da Liga dos Campeões.

"Quero dar os parabéns ao FC Porto por ter eliminado a Juventus. Quanto à conquista da Liga dos Campeões, acredito que o Porto possa conseguir esse objetivo depois de ver a exibição de ontem. O FC Porto está forte mentalmente e com confiança para defrontar qualquer equipa nos quartos de final. O Porto jogou com muito coração, taticamente a defender e a atacar bem, e por isso penso que o Porto pode ir muito longe na Liga dos Campeões, e pode fazer a mesma coisa que nós fizemos em 1987 e 2004, o Porto tem todas as condições para ganhar a Champions", atira.

Madjer elogia a exibição do FC Porto no jogo com a Juventus, que considera que esteve bem organizado e com muito coração, depois de ter jogado dos 66 dos 120 minutos do jogo com menos um jogador após a expulsão de Mehdi Taremi.

“O FC Porto fez uma grande exibição no jogo de ontem contra a Juventus, uma equipa muito difícil, que esteve sempre a tentar chegar à vitória. Mas não conseguiu porque o Porto jogou com muito coração e os jogadores também queriam o apuramento, e mereceram. O FC Porto mereceu o apuramento porque a Juventus não conseguiu resolver os problemas que a equipa do Porto lhe criou”, conclui.