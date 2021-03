Telmo Correia recandidata-se a líder parlamentar do CDS

Telmo Correia vai ser de novo candidato à liderança do grupo parlamentar do CDS. Numa nota enviada às redações, o atual líder parlamentar do partido anunciou que se recandidata ao cargo nas eleições marcadas para esta quinta-feira.



“Tendo em atenção a exigência do momento em função das circunstâncias do trabalho parlamentar numa situação de pandemia, com um grupo parlamentar de apenas cinco deputados e com uma necessidade de articulação com os outros órgãos do Partido e em particular com a sua direção estas circunstâncias exigiam que esta escolha e decisão fosse alvo de uma séria e profunda reflexão por parte do grupo parlamentar”, escreve Telmo Correia que tem tido várias divergências com o líder do partido, Francisco Rodrigues dos Santos.

Telmo Correia foi um dos dirigentes do CDS que, recentemente, defenderam a realização de um congresso antecipado https://rr.sapo.pt/2021/02/05/politica/cds-telmo-correia-diz-que-congresso-antecipado-e-inevitavel/noticia/225524/, com fortes críticas à liderança de Francisco Rodrigues dos Santos. No congresso do ano passado, Telmo Correia apoiou a candidatura de João Almeida, como aliás todos os atuais deputados do CDS. Também em relação às renovações do estado de emergência tem havido divergências entre o líder do partido e o presidente do grupo parlamentar.

Agora, apesar de todas essas divergências, Telmo Correia entendeu ouvir os seus colegas de bancada para tomar uma decisão. “Ouvidos todos os deputados fiquei com a convicção que é vontade de todos e de cada um que eu continue a liderar este grupo parlamentar”, escreve na nota em que também aproveita para notar que “o grupo parlamentar tem de resto um trabalho assinável, nas condições difíceis descritas” e que deve ser motivo de orgulho “para o CDS, no seu todo”.

“Se ‘cada homem é ele próprio e a sua circunstância’ estou convicto que a nossa obrigação perante estas circunstâncias é de superá-las, criando oportunidades. Oportunidades de afirmação do grupo parlamentar e do CDS, com mais trabalho, respeito institucional, mas também inovando”, promete Telmo Correia.