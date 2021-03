Rio não fala em mordaças mas aponta episódios de “exagero de controlo” pelo Governo

O presidente do PSD recusou hoje alinhar na expressão “democracia amordaçada” utilizada por Cavaco Silva, mas afirmou que existem “alguns episódios” de “exagero de controlo por parte do Governo”.

No final de uma reunião por videoconferência com o Presidente da República, sobre a situação da pandemia, Rio foi questionado se concordava com o antigo chefe de Estado Cavaco Silva que, no sábado, numa iniciativa do PSD, defendeu que Portugal vive “numa situação de democracia amordaçada”

“O termo ‘amordaçada’ é obviamente uma questão de português, não sei exatamente o que o professor Cavaco Silva ou o professor Marcelo Rebelo de Sousa - que tem uma visão ao contrário - entendem pela palavra amordaçada. Eu não iria por aí, mas devo reconhecer que há alguns episódios onde, efetivamente, é notório que há aqui um exagero de controlo por parte do Governo”, afirmou.