Rio anuncia subida do índice de contágio e diz que desconfinamento será por regiões

O desconfinamento será faseado e por regiões, disse esta quarta-feira o presidente do PSD. Rui Rio avança que o índice de contágio Rt de Covid-19 subiu e está agora acima de 0,9.

“Definir os indicadores, definir cinco níveis de desconfinamento dizendo o que cabe em cada nível, e depois no caso de o país não ser homogéneo – que não é – fazer o desconfinamento de forma faseada e por regiões. É isto que eu penso que o Governo irá fazer da reunião que tivemos, e esta estratégia parece-me adequada”, disse Rui Rio.

O líder do PSD falava aos jornalistas após uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito da renovação do estado de emergência.

Rui Rio defende um programa massivo de testes para a Covid-19 e espera que o Governo volte atrás e garanta também rastreios nos colégios privados, e não apenas no ensino público.

O presidente do PSD adianta que, segundo o Presidente da República, o valor do índice de contágio, o Rt, aumentou e está acima de 0,9, ou seja, cada doente Covid infeta, em média, quase uma pessoa.