Madeira com 48 novos casos de Covid

A Madeira registou esta quarta-feira 48 novos casos de Covid-19, elevando para 7.719 casos de infeção na região desde março de 2020, revelou a Direção Regional da Saúde.

Segundo a autoridade de saúde regional, entre os novos casos um é importado da região de Lisboa e Vale do Tejo e 47 são de transmissão local.

Em comunicado, a DRS indica ainda que esta quarta-feira há mais 63 doentes recuperados da doença, passando a região a contabilizar um acumulado de 6.904 recuperações desde o início da pandemia.

Desde março de 2020 já foram reportados no arquipélago 67 óbitos associados à Covid-19.

Neste momento, existem 748 casos ativos de Covid-19 na Madeira, dos quais 20 são importados e 728 de transmissão local.

Trinta e seis pessoas estão internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (31 pessoas em Unidades Polivalentes e cinco na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19), no Funchal, e 11 cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio. .

"No total, há 125 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM, EPERAM estando em curso as respetivas Investigações epidemiológicas", é acrescentado no boletim da DRS. .

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.611.162 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.617 pessoas dos 811.948 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.