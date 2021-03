Jogo online: Regulador remove "mais de uma centena" de vídeos a promover casinos ilegais

O regulador da área do jogo online em Portugal não respondeu a várias das questões da Renascença sobre o caso em particular da empresa de consultoria de apostas desportivas que era dirigida pelo youtuber.

A informação foi enviada à Renascença em resposta a questões sobre o caso do youtuber Numeiro , que esta semana anunciou que iria encerrar o seu serviço de consultoria de apostas de desportivas, depois de ser acusado de fraude por vários clientes.

O Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) já removeu, em colaboração com plataformas como o Youtube, “mais de uma centena de vídeos que efetuavam apelo ao jogo em sites de jogo ilegal”.

Desde a entrada em vigor do Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online (RJO), foram enviadas 665 notificações a operadores ilegais de jogo online para encerrarem a sua atividade em Portugal e foram bloqueados 626 sites de operadores ilegais.

O regulador diz, apenas, que “atua constantemente no controlo dos operadores ilegais de jogos e apostas online, notificando os mesmos para que cessem a sua atividade em Portugal, sendo que, quando estes não o fazem voluntariamente, promove o bloqueio dos respetivos sites junto dos ISP´s”.

Não respondeu, também, se o encerramento da 1XBET, casino online que era frequentemente promovido por influencers digitais, incluindo o youtuber Numeiro, foi uma consequência da ação do SRIJ.

Depois de a Renascença ter denunciado as práticas ilegais de dezenas de youtubers portugueses, o Youtube removeu grande parte dos vídeos e ameaçou bloquear os canais a quem continuasse a fazer este tipo de promoções. No entanto, nos meses seguintes a promoção destes sites voltou a acontecer - não só no Youtube, mas também noutras plataformas de “streaming” menos reguladas, como a Twitch.