Infecciologistas e constitucionalistas defendem testes à Covid em todas as escolas

O infecciologista Jaime Nina e o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia consideram que não faz sentido, nem é legal, o Governo proceder só a testes Covid nas escolas públicas, quando as aulas retomarem.

Ouvido pela Renascença, o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia considera inconstitucional o facto de até ao momento o Governo apenas ter anunciado a realização de testes nas escolas públicas. Por sua vez, o infeciologista Jaime Nina adianta que do ponto de vista técnico o que faz sentido é todos possam realizar testes.

Na opinião do infecciologista Jaime Nina os testes à Covid-19 deveriam ser disponibilizados em todas as escolas. O especialista defende a testagem em massa, e em todos os estabelecimentos de ensino.

“Na dimensão técnica é obvio que o vírus não faz diferença para saber se vai infetar uma criança da escola publica ou escola privada. É rigorosamente igual. Na perspetiva técnica ou faziam todos testes ou ninguém fazia. Na minha opinião deviam fazer todos."

Jaime Nina entende que os testes deveriam ser feitos periodicamente abrangendo toda a comunidade escolar. “Eu diria para se fazer testes em todas as escolas, a todas as crianças era importante. E periodicamente. Como era também em relação ao staff: professores, auxiliares, às senhoras da limpeza. Mas não é só nas escolas. Claro que por algum lado tem de se começar."

O infeciologista lembra que já é possível saber-se o resultado dos testes rápidos em pouco mais de cinco minutos pelo que se deve apostar no seu incremento.

“Desde março do ano passado que na Singapura se está a fazer testes dia sim, dia não a todos os trabalhadores do hospital. E todos os doentes que entram no hospital fazem teste à entrada. Quando era testes PSR podia-se argumentar que era caro, que era incómodo, mas agora fazer um teste de pesquisa de antigénio na saliva é facílimo é barato e tem o resultado em cinco minutos. Não há justificação para se não fazer".