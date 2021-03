“Há uma tentativa do estado chinês de se ilibar da responsabilidade devido à possível reação tardia à epidemia”

Permite intensificar as relações de comunidade à distância, permite manter em parte a atividade laboral de um conjunto cada vez mais alargado de serviços e permite também uma variedade de informação que pode suscitar reações de maior ou menor confiança.

Algo que seria importante refletir é a importância do poder de informação do Estado, nomeadamente do governo. Até que ponto foi reforçado, o poder de informação dos ministros, das autoridades centrais, como a DGS, dos peritos que se colocam na órbitra ora do Estado, ora da comunicação social, que atingiram um prestígio próprio, sejam eles matemáticos, epidemiologistas ou cientistas sociais.

"Passámos a ter uma autoconfiança quase a roçar a arrogância enquanto espécie da nossa capacidade de resolver a pandemia."

Neste contexto pandémico, em que há uma informação centralizada, sobretudo em determinados momentos, por parte do centro do poder que são os estados, como é que a informação circulou? Do centro para as periferias? Foi sendo transformada? Foi perdendo força?

O que acha?

A conversa foi sendo tida com base na competência de comunicação das pessoas que estavam à frente da DGS ou do Ministério da Saúde. Olhando para o caso português seria necessário fazer uma análise mais geral. Parece-me que há uma centralidade do discurso do ministério da Saúde, que é relativamente incontornável ao longo destes meses.

A similitude mais próxima é a da importância que os ministros das Finanças adquiriram a seguir a crise de 2008 e a intervenção da troika, em que no fundo eram eles que marcavam o ritmo da discussão através das decisões que tomavam.

No caso português, estas visões foram sendo contrabalançadas com outras intervenções mais solenes e espirituais, por parte da presidência da República. O primeiro-ministro, às vezes, também assumiu um papel de liderança.

As figuras que mais têm aparecido no último ano, na televisão, são a ministra da Saúde, primeiro-ministro e o Presidente da República, o que mostra uma estatização da comunicação.

"A ideia de que estávamos preparados repousa na ilusão de que há um acumulado de informação, de produção, de riqueza que nos aguentaria. Não só sabemos que essa riqueza estava mal distribuída, e pior está depois deste momento. "

Os protagonistas empresariais privados, representação de interesse económicos, ou as grandes empresas desapareceram de cena do ponto de vista da produção de discurso.