​Ensino Superior em tempo Covid. Exames nacionais só os essenciais para a admissão

O acesso às universidades e politécnicos este ano letivo vai ter as mesmas regras que o ano passado. A notícia é avançada pelo jornal “Público”.



Segundo este jornal, a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) e o Governo querem manter a estabilidade e, por isso, os estudantes vão fazer apenas os exames nacionais necessários para entrar num curso e só vai ser possível fazer melhorias de nota às provas especificas.

Segundo o “Público”, numa nota publicada esta terça-feira, a CNAES classifica de “positiva” a experiência do ingresso no ensino superior no ano letivo passado “em idêntico cenário de pandemia” e, por isso, defende que as regras sejam as mesmas, não só no concurso nacional de acesso ao ensino superior, que é aquele através do qual entram mais estudantes nas universidades e politécnicos, mas também nos concursos locais do ensino público e nos concursos institucionais, no ensino superior privado.

Manter estas regras é a forma de “garantir a estabilidade do sistema de acesso ao ensino superior”, evitando mais mexidas do que aquelas que são já necessárias em virtude dos impactos da pandemia no calendário deste ano letivo, defende a CNAES na mesma nota.

A decisão final cabe ao Governo e deverá ser tomada no próximo Conselho de Ministros, marcado para quinta-feira, que vai seguir as recomendações da CNAES. Nos últimos anos, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior tem acolhido a generalidade das propostas feitas pela comissão em matéria de acesso ao ensino superior.

Nestas regras, a possibilidade de melhoria de nota existe, mas apenas para as disciplinas específicas. Ou seja, os estudantes que queiram aumentar a média de ingresso no ensino superior não podem fazer exames nacionais para subir a classificação interna do ensino secundário, tal como já tinha acontecido no ano passado.

Também o calendário do acesso ao ensino superior será muito semelhante ao do ano passado. Os exames nacionais do secundário realizam-se na primeira quinzena de julho (1.ª fase) e na primeira semana de setembro (2.ª fase).

As datas do concurso nacional de acesso ao ensino superior também têm que sofrer ajustamentos. O prazo para a apresentação de candidaturas para a 1.ª fase vai prolongar-se durante quase todo o mês de agosto, tal como aconteceu no ano passado. Os resultados são divulgados no final de setembro. A 2.ª fase do concurso de acesso às universidades e politécnicos volta a acontecer entre o final de setembro e a primeira semana de outubro.