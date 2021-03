Encontrado corpo de jovem desaparecido no rio Ave

O jovem de 19 anos que na terça-feira tinha desaparecido no rio Ave, em Vila do Conde, distrito do Porto, foi hoje encontrado morto nas buscas realizadas pelos bombeiros, disse à Lusa o comandante dos bombeiros locais.

Carlos Gomes disse que o corpo da vítima foi detetado no rio às 10h45, "numa zona de encontro de águas, na sequência do trabalho de buscas que já tinha sido iniciado no dia anterior".

O comandante revelou que nas operações desta manhã estiveram envolvidos 22 homens e sete viaturas das corporações de Vila do Conde, S. Pedro do Sul e dos Sapadores do Porto, além de militares da GNR.

O jovem de 19 anos tinha desaparecido na terça-feira, ao final da tarde, numa praia fluvial de Vila do Conde, onde estava com amigos a jogar futebol americano.

A vítima terá entrado na água para procurar uma bola perdida, mas, devido à forte corrente, acabou por desaparecer, apesar de os companheiros ainda o terem tentado socorrer.

Apesar das operações de busca se terem iniciado no dia do incidente, mesmo com pouca visibilidade, o corpo só foi encontrado hoje.