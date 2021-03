Desmantelada plantação de canábis em Coruche e detidos três homens

A GNR deteve três homens e desmantelou uma plantação de canábis no concelho de Coruche, numa operação que envolveu cerca de meia centena de militares.

Na operação foram apreendidas 459 plantas de canábis, 37.526 doses de canábis, 48 doses de cocaína e quatro viaturas, de acordo com um comunicado da GNR, que informa ainda que a operação foi desenvolvida pelo Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Coruche.

Os militares da GNR apreenderam ainda 565 libras esterlinas (cerca de 659 euros), 850 grívnias (moeda ucraniana, no valor de cerca de 26 euros), 100 euros em numerário e diverso material relacionado com a plantação, germinação, secagem e venda de canábis.

A operação decorreu na terça-feira, em Coruche, e incluiu a detenção de três homens, com idades entre os 30 e 37 anos, no seguimento de um mandado de busca à propriedade onde a droga era preparada, desde a germinação ao crescimento, secagem e acondicionamento para venda.

Os detidos permanecem nas instalações Guarda até serem presentes, na quinta-feira, a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Santarém.

A ação contou ainda com o reforço da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Santarém, do Destacamento Intervenção (DI) de Santarém e da Companhia de Transportes da Secretaria Geral da Guarda.