Covid-19: Presidente da Câmara de Viseu transferido para os cuidados intensivos

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, foi esta quarta-feira de manhã transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de S. Teotónio, devido à covid-19, informou a autarquia.

"O agravamento da insuficiência respiratória levou à necessidade de entubação e ventilação mecânica", explica a autarquia, em comunicado.

O autarca está a ter o nível de cuidados "adequado à evolução atual da doença", acrescenta a mesma fonte, agradecendo "as muitas mensagens de incentivo" e a solidariedade demonstrada pelos munícipes.

Na sexta-feira, a autarquia informou que Almeida Henriques tinha testado positivo, mas sentia-se bem, tendo apenas "sintomas ligeiros", e que estava a trabalhar a partir de casa.

No entanto, no domingo, Almeida Henriques acabou por ser internado no Hospital de S. Teotónio, após a agudização dos sintomas, por precaução e para permitir uma mais fácil monitorização da evolução.

Portugal regista esta quarta-feira mais 22 mortes e 642 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). É o valor mais baixo de mortes desde 24 de outubro.

Nos hospitais portugueses estão internados 1.201 doentes com Covid-19, uma redução de 77 pacientes nas últimas 24 horas.

Em unidades de cuidados intensivos há agora menos 29 internados, num total de 283 pacientes. É o número mais baixo resgistado no país desde 30 de outubro.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.611.162 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.



