Covid-19. Governo anuncia testes em todas as escolas e creches do país

Veja também:

O Governo anunciou esta quarta-feira a realização generalizada de testes rápidos à Covid-19 em escolas e creches de todo o país.

De acordo com um comunicado conjunto dos ministérios da Segurança Social e da Educação, será implementado um “processo de testagem em todos os estabelecimentos de ensino e respostas sociais de apoio à infância”, incluindo as do setor privado e cooperativo.

A medida vai ser aplicada “seguindo as orientações da DGS e a orientação conjunta sobre o programa de rastreios laboratoriais para SARS-CoV-2 nas creches e estabelecimentos de educação e ensino - e na sequência da autorização de despesa, aprovada em Conselho de Ministros no último domingo, para a realização de testes à Covid-19 a alunos e pessoal docente e não docente”, acrescenta a nota.

O comunicado sublinha, por outro lado, que esta operação vai envolver “diferentes entidades” o que permitirá “realizar um elevado número de testes”.

O processo de testagem nas escolas arrancou em finais de janeiro e já possibilitou a realização de mais de 64 mil testes, “apesar da transição para o ensino à distância causado pela evolução da pandemia”, conclui o comunicado.