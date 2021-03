Covid-19 em Portugal: Mais 642 casos e 22 mortes, o valor mais baixo desde outubro do ano passado

Portugal tem mais de 57mil casos ativos do novo coronavírus, uma descida de 3.341 no espaço de um dia.

Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) tem mais 20 mortes e 288 novos casos e o Norte trêsó bitos e 147 infeções.

A região Centro regista esta quarta-feira mais seis mortes e 63casos, o Alentejo trêsinfeções e o Algarve quatro casos.

Nas regiões autónomas, a Madeira tem 344 casos e os Açores mais sete.

Dos dados apresentados da RA da Madeira, 92% dos casos teve um período entre o diagnóstico e notificação superior a 48 horas, decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório na região e que se encontram em processo de regularização.



Hoje, o deputado André Ventura confirma que desconfinamento começa segunda-feira, dia 15 de março, com ensino pré-escolar, vendas ao postigo, abertura de livrarias e eventual alívio de restrições nas deslocações.

"A ideia com que ficámos é que vai já haver um sinal de desconfinamento na segunda-feira, quando entrar em vigor o próximo estado de emergência", declarou André Ventura, do Chega, após uma audiência com o Presidente da República.

Isto no mesmo dia em que a Direção-Geral da Saúde atualizou indicações sobre a vacinação Covid-19. De acordo com o comunicado da DGS, a vacina Astrazeneca passa a ser recomendada para todos os maiores de 18 anos e sem limite de idade.

"Os novos estudos conhecidos mostraram agora, com base em metodologias científicas robustas, que a vacina da AstraZeneca é eficaz em indivíduos com 70 ou mais anos, quer na prevenção da COVID-19, quer na redução das hospitalizações por esta doença, reforçando os dados iniciais de que esta vacina é capaz de produzir anticorpos eficazes no combate à infeção por SARS-CoV-2, mesmo em pessoas mais velhas", lê-se no comunicado.

NÚMERO DE CASOS DIÁRIOS DE COVID-19 EM PORTUGAL