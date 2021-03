Covid-19: ​Cascais vai testar escolas privadas

No concelho de Cascais metade dos alunos estuda no ensino privado, e se juntarmos os professores e o pessoal não docente estamos a falar de perto de 10 mil pessoas. Em declarações à Renascença, o presidente da Câmara, Carlos Carreiras, diz que, se o Governo não mudar de ideias, Cascais vai testar as escolas privadas.



“Temos no ensino privado cerca de 50% dos nossos jovens, e tal como em outras áreas vamos substituir-nos ao governo e estaremos em condições de juntamente com as escolas realizarem os testes”, revela Carlos Carreiras.

O presidente da Câmara de Cascais considera que a decisão do Governo não faz qualquer sentido, dá sinais de um complexo ideológico, por isso acredita que o executivo volte com a palavra atrás.

“É inadmissível que se faça uma distinção da qualidade de portugueses entre o ensino público e o ensino privado e, por isso, consideramos que a decisão do governo vai ser de testar independentemente de ser uma escola pública ou uma escola privada”, considera o autarca social democrata.

A Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo pediu uma clarificação do Governo sobre testes rápidos à Covid-19 para os alunos do ensino privado, alertando para o que considera ser uma "inaceitável discriminação".