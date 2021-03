CDS saúda que escolas privadas também estejam incluídas na vacinação prioritária

Veja também:

O CDS saúda a correção feita pelas autoridades de saúde, que passaram a incluir o ensino privado nos critérios de testagem, e o presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, afirma que nem podia ser de outra forma.

Depois da polémica causada por os colégios privados ficarem de fora da estratégia de testagem em massa nas escolas para o regresso do ensino presencial, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo veio garantir que tanto docentes e não docentes do setor privado “vão ser incluídos” na fase prioritária da vacinação.

“Vão ser incluídos docentes e não docentes do setor privado” na fase prioritária de vacinação contra a Covid-19, garantiu o vice-almirante Gouveia e Melo, responsável pela implementação do Plano de Vacinação, quando questionado pelos jornalistas,

O presidente do CDS afirmou esta quarta-feira, no final da reunião por videoconferência com o Presidente da República, que o Governo "não podia escolher portugueses em função das suas escolhas educativas, como o vírus também não o distingue".

"Defendemos essa testagem massiva nos alunos da escola estatal como do ensino particular e corporativo, como defendemos a vacinação do pessoal docente e não docente quer sejam do ensino público, quer sejam do privado e cooperativo", acrescentou Rodrigues dos Santos.