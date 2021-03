Covid-19. França contabilizou mais de 30 mil novos casos nas últimas 24 horas

Veja também:

A França registou mais de 30 mil novos casos nas últimas 24 horas e o país vai prolongar o confinamento em cidades como Nice e Dunquerque devido ao contínuo aumento de casos que chegam aos hospitais.

O número de casos está progressivamente a aumentar com 30 mil novos casos registados esta quarta-feira, face aos 26.788 na véspera, com o total de casos positivos no país a subir para 3.963.165 desde o início da pandemia.

No sul de França, na região de Nice, o confinamento ao fim de semana vai ser prolongado devido aos elevados números de contágios e novas chegadas aos hospitais. Também Dunquerque já tinha anunciado a extensão do confinamento para mais três fins de semana.

A pressão nos hospitais na região de Paris vai levar nos próximos dias à transferência de pacientes para hospitais de outras regiões francesas, como aconteceu noutros picos da pandemia e novas medidas devem ser anunciadas ainda esta semana.

Morreram ainda nas últimas 24 horas 264 pessoas e o número total de óbitos devido à pandemia é de 89.565.

Há atualmente 24.969 pessoas internadas nos hospitais devido ao vírus e 3.918 desses pacientes estão nos cuidados intensivos, um aumento de 106 pessoas face à véspera.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.611.162 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.