​Seat Leon é o carro do ano 2021

O Leon volta a ganhar o carro do ano troféu Volante de Cristal. Depois de o ter feito em 2001 e em 2014, fez hat-trick em 2021.



Era um dos carros favoritos à partida. Entre os vários atributos, destaca-se o espaço interior.

Esta viatura foi várias vezes testada pela Renascença, quer na sua versão carro, quer na versão carrinha. Leia aqui o que escrevemos sobre a experiência de guiar o Seat Leon.

Os 20 jurados do carro do ano, todos jornalistas, incluindo um representante da Renascença/RFM, realizaram para esta escolha, testes a um total de 35 automóveis, no período de quatro meses.