Receio de nova vaga de Covid-19 no verão motiva adiamento da Meia Maratona de Lisboa

O presidente do Maratona Clube de Portugal clarifica a decisão de adiar a Meia Maratona de Lisboa por mês e meio, de setembro para novembro deste ano, no quarto adiamento da prova que estava inicialmente agendada para março de 2020.

À Renascença , Carlos Móia revela que antes de tomar a decisão de adiar a prova, colheu parecer junto das “entidades sanitárias, ouvidas particularmente”, bem como do Município de Lisboa, esse sim, consultado com caráter oficial, por se tratar de entidade diretamente envolvida na organização do evento.

No comunicado enviado às redações é referido pelos organizadores que “não obstante a evolução muito positiva dos dados Covid-19 que estamos a assistir em Portugal, o adiamento do processo de vacinação levou o Maratona Clube de Portugal, as entidades competentes e os seus parceiros, a reverem o calendário das provas organizadas pelo clube”

"Acredito que no princípio do segundo semestre, Portugal e a Europa tenham as vacinas a que têm direito. A partir daí, poderemos ter imunidade de grupo, porque não havendo essa imunidade teremos altos e baixos. Com imunidade de grupo, em outubro ou novembro haverá possibilidade de fazer uma corrida em condições”, sustenta o dirigente do Maratona Clube de Portugal.

Para acautelar a qualidade da prova, a organização tratou de “passar a zero os atletas de cartaz”. Carlos Móia explica porquê: “Um atleta que estava em boa forma no ano passado pode não estar este ano. Vamos tentar fazer o melhor possível e não houve nenhum problema com a elite” garante.

Esta é a quarta vez que a 30ª Meia Maratona de Lisboa é adiada devido à pandemia de Covid-19. A prova estava inicialmente agendada para março de 2020, tendo sido adiada uma primeira vez para setembro do mesmo ano. A pandemia não permitiu a corrida, de novo adiada para maio deste ano. A última data apontada era 12 de setembro.

A corrida passa agora para 21 de novembro. Para além da 30ª Meia Maratona de Lisboa, o novo calendário prevê que ‘Corrida da Mulher’, anteriormente agendada para 6 de junho, passe para 12 de setembro. As provas de 10 e de 7 quilómetros, que deveriam realizar-se a 11 de setembro transitam para 20 de novembro. A 17 de outubro haverá a ‘Maratona de Lisboa’, a ‘Luso Meia Maratona’ e a ‘MiniMaratona’. O Grande Prémio de Natal está previsto para 12 de dezembro.