Hóquei em patins. Benfica perde em casa, Sporting sofre para vencer

Realizaram-se três partidas para acerto do campeonato de hóquei em patins. Destaque para a derrota do Benfica, em casa, diante do Riba d’Ave. Já o Sporting ganhou 3-2, fora, diante do Famalicense.

HÓQUEI EM PATINS - Jogos em atraso

17ªJornada Benfica 0-2 Riba d'Ave

17ªJornada Famalicense 2-3 Sporting

18ªJornada Sanjoanense 4-4 Oliveirense

Classificação

1- FC Porto 51 pontos (110-57=53)

2- OC Barcelos 51 (114-64=50)

3- Oliveirense 44 (83-65=18)

4- Benfica 43 (90-54=36)

5- Sporting 43 (77-43=34)

5- Sporting de Tomar 35 (79-69=10)

7- Valongo 26 (53-62= -9)

8- Sanjoanense 23 (70-81= -11)

9- Juventude de Viana 22 (57-79= -22)

10- Famalicense 20 (77-113= -36)

11- HC Braga 20 (59-86= -27)

12- Riba d'Ave 18 (57-87= -30)

13- Turquel 17 (51-73= -22)

14- Tigres 10 (55-99= -44)