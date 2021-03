Governo japonês pondera fechar Jogos Olímpicos a público estrangeiro

O Governo japonês considerou difícil permitir a chegada de público estrangeiro ao país para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Tóquio, este verão, mas frisou ainda não ter tomado uma decisão.

Em conferência de imprensa, o porta-voz do Governo nipónico afirmou que a tarefa do executivo é "cuidar da segurança do povo japonês", sendo a entrada de visitantes estrangeiros para os Jogos complicada devido ao risco de propagação de novas estirpes do novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Katsunobu Kato tinha sido questionado sobre notícias publicadas em dias anteriores pelos meios de comunicação locais, que indicavam que o Governo já tinha tomado a decisão de excluir espetadores estrangeiros dos Jogos Olímpicos.

O comité organizador, entretanto, afirmou hoje em comunicado que a decisão sobre os espetadores estrangeiros "será tomada até ao final do mês e será baseada em fatores que incluem o estado das infeções no Japão e noutros países, possíveis medidas de prevenção de pandemias e conselhos médicos de peritos".

Espera-se que o Governo e o comité organizador dos Jogos Olímpicos realizem uma reunião com o Comité Olímpico Internacional e dois outros organismos, possivelmente na próxima semana, para tomar uma decisão formal sobre a questão dos visitantes estrangeiros, informou a agência de notícias japonesa Kyodo.