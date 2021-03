Federer regressa 13 meses depois… e a ganhar

O regresso do suíço Roger Federer à competição, após uma ausência de mais de um ano, foi consumada esta quarta-feira com uma vitória, em três sets, na segunda ronda do ATP 250 de Doha, diante o britânico Daniel Evans.

O antigo número um mundial e atual sexto classificado da hierarquia disputou o Open da Austrália em 2020 e um encontro de cariz social na África do Sul, antes de se submeter a duas cirurgias ao joelho direito e falhar assim a restante temporada.

Hoje, ao fim de 13 meses e em vésperas de festejar o 40.º aniversário em agosto, voltou a competir e com um triunfo ante Evans, 28.º colocado na hierarquia mundial, em três renhidos sets, com os parciais de 7-6 (10-8), 3-6 e 7-5, ao fim de 2h26.

Apesar de ter "apreciado o tempo em família", como reconheceu na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, Roger Federer admitiu ter sentido "falta do circuito", o que terá motivado o seu regresso, uma vez que "as dores estão controladas e acredita ser capaz de jogar ao mais alto nível".

Uma vez ultrapassado o primeiro desafio com distinção, o detentor de 20 títulos do Grand Slam vai defrontar nos quartos de final do ATP 250 de Doha o georgiano Nikoloz Basislashvili (42.º ATP), que bateu o tunisino Malek Jaziri, por duplo 6-2.