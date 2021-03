Belenenses SAD defende treinador Petit

O presidente da Belenenses SAD defende o treinador Petit das críticas que este ouviu depois da derrota frente ao Benfica.

O técnico perdeu todas as partidas que comandou, enquanto treinador, contra os encarnados. Esse facto levou a muitas críticas, especialmente nas redes sociais.

“O que li insinuado nos últimos dias sobre os seus resultados com o Benfica é miserável. Não diz nada sobre o Petit, mas diz muito sobre quem o escreveu”, escreveu Rui Pedro Soares.

O líder dos azuis lembra que “são vários os excelentes treinadores portugueses que já desceram de divisão - já aconteceu a mais do que um dos que estão nos primeiros 6 lugares da classificação. E para serem treinadores destas grandes equipas e por estarem nessa posição, ninguém duvida do seu valor. O Petit é considerado excelente no maior e mais difícil desafio da carreira dos treinadores. Em seis épocas a treinar equipas com este objetivo, nunca desceu - esta época será a sétima”.

Soares acrescenta, na nota enviada à comunicação social, que “há 14 meses que [Petit] lidera a Belenenses SAD - é o 3º treinador da Liga há mais tempo no cargo. Sempre mereceu a confiança de todos, e nunca aproveitou os bons momentos para se ir embora. Tem as qualidades pessoais que, historicamente, sempre se reconheceram e admiraram aos naturais da Invicta, mui nobre e leal cidade do Porto”.

A Belenenses SAD é atualmente o 12.º classificado da I Liga, com 22 pontos.