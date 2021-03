Renato Paiva perde no Chile nas pré-eliminatórias da Libertadores

O Independiente del Valle, equipa do Equador treinada pelo português Renato Paiva, perdeu, esta quarta-feira de madrugada, em casa do Unión Española por 1-0, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores.



A equipa de Renato Paiva, que trocou o Benfica B pelo Equador no final de 2020, dominou a partida, tendo tido as principais oportunidades, mas sofreu o único golo da partida aos 56 minutos, um autogolo do lateral Beder Caicedo.

No campeonato, o Independiente del Valle soma uma vitória e duas derrotas e ocupa o 11º posto da tabela. A segunda mão da eliminatória está marcada para a próxima quarta-feira no Estádio Rumiñahui.