O Marselha derrotou o Rennes, por 1-0, na partida que marcou a estreia do técnico Jorge Sampaoli na liga francesa.

Em partida em atraso da jornada 22, o único golo da partida foi apontado por Cuisance, a dois minutos do fim da partida.

Com este triunfo, o Marselha alcança os 42 pontos e o sexto lugar. Já o Rennes mantém os 28 pontos.

A época começou com André Villas-Boas no banco do Marselha.