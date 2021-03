Maracanã pode passar a chamar-se Estádio Rei Pelé

Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovaram um projeto-lei que prevê a alteração do nome do Maracanã para Estádio Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé.

De acordo com a "GloboEsporte", o complexo desportivo continuará a chamar-se Mário Filho, mas apenas as zonas de ginásio e o estádio de atletismo.

"A utilização de nomes de pessoas vivas nos bens pertencentes ao património público tem sido uma preocupação da sociedade para zelar pelo que é de todos e impedir a privatização do património público. Mas, nesse caso, essa é uma justa homenagem a uma pessoa reconhecida mundialmente pelo seu legado no futebol brasileiro e pela prestação de relevantes serviços ao nosso país", disse André Ceciliano, deputado que propôs a alteração.



Pelé, uma das maiores figuras do futebol brasileiro e mundial, tem também outro estádio com o seu nome, conhecido habitualmente como Trapichão, em Maceió, usado pelo CSA. O projeto precisa agora de aprovação do governador do Rio de Janeiro para ser aprovado.

O antigo avançado fez carreira entre 1956 e 1977, tendo vencido três Campeonatos do Mundo com a seleção brasileira, e apontou 756 golos na carreira, 77 dos quais com a seleção brasileira.