A transição energética e o nuclear

Há 10 anos, mais precisamente a 11 de março de 2011, um maremoto atingiu a central nuclear de Fukushima, no Japão. Morreram quase 20 mil pessoas e mais de cem mil casas foram destruídas.

É certo que a maior parte destas vítimas foi causada pelo maremoto e não por radiações nucleares. Mas estas, vindas da central de Fukushima, ainda hoje matam pessoas no Japão. O mesmo se diga da explosão da central nuclear de Chernobil, em 1986.

Fukushima acentuou o receio da energia nuclear. Antes desta catástrofe dois terços dos japoneses queriam continuar e até aumentar a eletricidade produzida em centrais nucleares, apesar do horror de Hiroshima e Nagasaki (1945); depois de Fukushima, a maioria dos japoneses está contra o nuclear. Assim, até hoje apenas nove dos 54 reatores nucleares do Japão foram reativados; muitos deles não voltarão a funcionar.

Por causa de Fukushima, Merkel decidiu fechar gradualmente as centrais nucleares existentes na Alemanha.

Mas a China prosseguiu a construção de centrais nucleares para o fornecimento de eletricidade; a ditadura do partido comunista chinês não dá grande importância aos receios dos chineses, enquanto as democracias não podem desprezar as opiniões públicas.