Ferrari revela carro para 2021 com detalhe verde

A Ferrari revelou, esta quarta-feira, o seu carro que vai competir no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em 2021, com um detalhe verde.

O monolugar que vai ser conduzido por Charles Leclerc e Carlos Sainz é vermelho, como é imagem de marca da Ferrari, mas com um dos logótipos de um dos patrocinadores em verde, o que contrasta com o restante carro.

A Ferrari procura voltar à boa forma esta época, depois de ter ficado em sexto lugar no campeonato de construtores na época passada, com uma época sem lugares por títulos, com apenas dois pódios conquistados.

A época arranca no próximo dia 28, com o Grande Prémio do Bahrein. Uma semana antes, as equipas fazem os testes de pré-temporada.