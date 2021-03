"Número 2" do PS defende testes à Covid nas escolas privadas

O secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, defende que a testagem à Covid-19 seja alargada às escolas privadas. “Estou a dizer que sou a favor que as escolas sejam todas tratadas de igual forma”, disse Carneiro no programa Casa Comum da Renascença, em que debate com eurodeputado do PSD Paulo Rangel.



No domingo, num Conselho de Ministros por via eletrónica, o Governo aprovou a verba de quase 20 milhões de euros para “aquisição de serviços de realização de testes rápidos de antigénio em estabelecimentos de educação e ensino públicos”. O comunicado avançava que os testes se destinam também às “respostas sociais de apoio à infância do setor social e solidário”.

A associação que agrupa os estabelecimentos privado de ensino considerou uma discriminação por não serem abrangidos os alunos, professores e funcionários daqueles colégios e oPSD pediu esclarecimentos ao Governo.

No Casa Comum desta quarta-feira, Paulo Rangel considera que “é inaceitável a discriminação que se prepara entre os alunos e os professores do ensino público e os alunos e os professores do ensino privado”. E José Luís Carneiro questiona de onde é que o social-democrata tirou essa ideia.

“Essa informação não foi desmentida. Estamos há três dias ou quatro a discutir isto e o ministro da Educação ainda não teve uma palavra”, respondeu Paulo Rangel, acabando por ouvir Carneiro colocar-se ao seu lado e defender igualdade de tratamento entre público e privado.

Neste programa, os dois participantes também debatem o desconfinamento que o Governo se prepara para anunciar na quinta-feira. Ambos defendem uma reabertura gradual e cautelosa, com Paulo Rangel a propor uma interrupção nesse processo na semana da Páscoa.

“No período da Páscoa, que é um período em que a as pessoas naturalmente tendem a fomentar encontros ou a fazer alguma paragem para férias ou o quer que sejam, aí devíamos fazer uma interrupção no tal plano gradual e progressivo de desconfinamento. O contrato que fazemos é: começamos o desconfinamento mais cedo do que estavam à espera, mas durante os dias de Páscoa temos de fazer um confinamento mais forte do que aquilo que vamos ter nos próximos meses”, defende o eurodeputado.