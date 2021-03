"Campeonato vai pegar fogo. Benfica e FC Porto não podem falhar Champions"

A luta por um lugar na Liga dos Campeões da próxima temporada vai fazer o "campeonato pegar fogo" entre Benfica e FC Porto. A frase pertence a Argel, antigo jogador de ambos os clubes que estranha a liderança do Sporting, na Liga, principalmente pela distância pontual com os rivais.

A necessidade de dragões e águias assegurarem um posto na mais importante prova de clubes da UEFA prende-se com o relevante encaixe financeiro.

"O Benfica não se pode dar ao luxo de ficar de fora da Liga dos Campeões, isso é inadmissível. É fundamental também para o FC Porto e os dois vão lutar pela segunda posição que é muito importante", ressalva o agora treinador a Bola Branca, diretamente de Porto Alegre.

Além da pressão existente a norte, é a sul e na capital que Argel se centra para lembrar que "o investimento de 100 milhões e o prometido" não tem tido correspondência dentro de campo. Jorge Jesus está sob escrutínio dos adeptos, pois a atual situação "é difícil e não é normal", quando a diferença para o líder "é muito grande" e cifra-se nesta altura em 13 pontos.

O antigo internacional brasileiro sublinha que nem sempre os grandes investimentos resultam no imediato, lembrando uma crise no Flamengo, quando o emblema carioca "montou um ataque de sonho", com Romário, Edmundo e Sávio, mas que por não se traduzir em vitórias, transformou-se no "ataque do pesadelo".