Argel: "Everton Cebolinha era ídolo e agora é mais um"

Argel, antigo defesa de FC Porto, Benfica e da seleção brasileira, recorda que Everton Cebolinha "carregava o Grémio às costas" e, passado um ano, não consegue afirmar-se na equipa principal das águias. O ex-jogador e agora treinador falou em exclusivo a Bola Branca sobre os reforços benfiquistas Everton e Lucas Veríssimo, mas também de Pepê, que chegará ao Dragão na próxima temporada. O agora treinador começa por avaliar a fraca prestação de Cebolinha, internacional brasileiro, que Argel considera um extremo de "grande envergadura". Como credencias tem o reconhecimento de ter "carregado o Grémio às costas, de jogar sozinho". "Era o craque e o jogador mais famoso, recorda, mas o avançado ainda não convenceu na Luz e Argel encontra algumas razões para a demora na afirmação. "O jogador nunca saiu do país, nunca viveu na Europa e é uma adaptação. Precisa de tempo, mas o futebol não dá tempo, tem pressa. É preciso ter um pouco de calma, de tranquilidade, porque tem que construir uma carreira nova. Ele saiu como ídolo do Brasil e chega aí como mais um", explica.

O defesa-central Lucas Veríssimo é outro brasileiro no plantel encarnado, chegado no mercado de transferências de janeiro, mas que parece estar a ter uma afirmação mais rápida. Argel, prefere travar alguma euforia, lembrando até que Luisão, referência do clube, também teve um primeiro ano complicado. O técnico fala de um defesa que vai encaixar no futebol português porque tem "agressividade e personalidade forte".

Ainda assim, é preciso "dar tempo ao tempo". O antigo internacional brasileiro acredita que Lucas pode seguir as pisadas de Luisão e equiparar-se na dimensão "ao tamanho do Benfica, porque está preparado para isso". Lucas Veríssimo estreou-se a marcar pelas águias ao quinto jogo, um golo importante e que lhe dará "confiança e moral" dentro do balneário. Argel, avança ainda que "Tite está atento" e que jogando e bem, o central que os encarnados contrataram ao Santos pode em breve ser chamado à seleção, que "está numa fase de renovação", fazendo uma "dupla interessante" com Marquinhos, do PSG.

Pepê aprovado, mas ainda "não é Cebolinha" A Portugal, chegará no início da próxima temporada mais um jogador do Brasil, mas desta vez para o FC Porto, o extremo Pepê, também ele oriundo do Grémio. Argel separa as águas, colocando o reforço portista noutro patamar, "interessante e rápido", mas ainda "não é o Everton Cebolinha". O agora treinador fala de um atleta que precisa de "ser lapidado, trabalhado".