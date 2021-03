WhatsApp tem novas funções

Mais de uma década depois de ter sido criado, o WhatsApp continua a ganhar novidades. Esta que é uma das plataformas de troca de mensagens mais usada, anunciou no início deste mês que a versão de computador passa a poder ser usada para fazer chamadas de voz e videochamadas individuais.

Mas, atenção, há que não confundir a versão do WhatsApp de computador com a versão do WhatsApp que se abre na internet. São versões diferentes e no WhatsApp Web esta funções de chamadas de voz e de videochamada ainda não existem.

Ao nível da segurança, tal como acontece com as mensagens escritas, o WhatsApp garante que as chamadas de voz e de vídeo são encriptadas.

Se até agora nunca instalou a app no computador, o procedimento é muito fácil. Basta, através do browser que usa habitualmente, ir à página do WhatsApp e descarregar a aplicação. Depois, abre o WhatsApp no telemóvel e faz a leitura do código QR.