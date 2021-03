Pedro Porro: "Se o Sporting me comprar, vou vestir algo bem mais elegante"

Pedro Porro apareceu de calções no dia da apresentação como reforço do Sporting, mas garante que caso o clube português avance para sua contratação, em definitivo, vai "vestir algo bem mais elegante".

"[O meu desejo] É jogar o próximo jogo. Não olho para lá disso. Sou um miúdo que não gosta de pensar no futuro, porque se não correr bem, eu fico mal. Se algo acontecer, então que aconteça", diz, não explicando que se deseja voltar ao City ou, se por outro lado, pretende permanecer no Sporting para lá dos dois anos de cedência.

É, de resto, pelo discurso do treinador que alinha quando questionado sobre a possibilidade de o Sporting voltar a ser campeão. "Pensamos num dia de cada vez. Tudo isso [ser campeão] está muito longe. Se continuarmos a trabalhar como estamos, alcançaremos coisas grandes. Não sei o que será, mas dará frutos", acredita.

"Somos uma equipa jovem e criámos bom ambiente e há uma união muito grande que se transmite nos jogos", acrescenta.

Seduzido pelo projeto e a atenção do Manchester City

Depois de ter dado nas vistas no Girona, em 2018/19, Porro foi contratado pelo Manchester City. Na época passada foi cedido ao Valladolid, mas algumas lesões travaram aquela que poderia ser uma época de continuidade.

Optou pelo Sporting no último verão, seduzido pelo projeto e pela primeira palavra da confiança que ouviu de um responsável leonino: "O meu agente falou-me do interesse e eu gostei do projeto. O plano que me apresentaram recordou-me os meus tempos no Girona e nem hesitei. O [Hugo] Viana transmitiu-me uma confiança enorme".

Por outro lado, Porro revela que tem tido um acompanhamento próximo do City. "Estão a próximos e eu também gosto disso, porque sei que conto o apoio deles. Espero que estejam contentes", remata.

Pedro Porro é um dos grandes destaques da época do Sporting. Utilizado em 28 jogos, tem quatro golos marcados. A equipa leonina está na liderança da I Liga, com 10 pontos de vantagem sobre o FC Porto, segundo classificado, e 12 sobre o Braga, terceiro com menos um jogo.