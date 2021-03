Coates eleito melhor defesa de fevereiro

Sebastán Coates foi eleito melhor defesa do mês de fevereiro da I Liga. O central do Sporting teve quase 30% dos votos (29,41%) dos treinadores principais da competição.

Totalista no campeonato, o capitão dos leões foi decisivo no jogo com o Gil Vicente, durante o período em avaliação, ao marcar os dois golos da vitória do Sporting.

Coates sucede a Porro, vencedor do prémio em janeiro, que na votação de fevereiro ficou em segundo lugar, com 8,5% das preferências. Pepe, com 7,84%, foi o terceiro.