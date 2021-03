Antonio Adán foi eleito, pelo terceiro mês consecutivo, o melhor guarda-redes da I Liga. Em fevereiro, o jogador do Sporting recebeu 31.37% dos votos dos treinadores principais da competição.

Bateu a concorrência por margem alargada. Matheus, do Braga, foi o segundo mais votado, com 13,73%, e Léo Jardim, do Boavista, recolheu 9,15% dos votos.

Adán fez seis jogos na I Liga, no mês de fevereiro, e não sofreu golos em cinco.