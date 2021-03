O campeonato, a Champions e diversos

Só logo à noite vai terminar a jornada 22 do campeonato da Liga. E, para correr o pano, espera-nos um grande dérbi na capital minhota, onde o Sporting de Braga vai receber o seu vizinho e arquirrival Vitória de Guimarães.



Será, seguramente, e como sempre, um embate rigorosamente a sério. Bracarenses e vitorianos alimentam, há muitas décadas, uma rivalidade que muitas vezes atinge foros de exagero e que vai para além de exibições e resultados.

Em tempos mais temperados, acreditamos que o jogo de hoje não vai ser mais do isso. A jogar na Pedreira e com os olhos postos no segundo lugar, os guerreiros poderão juntar a estas vantagens a categoria do seu conjunto e o excelente momento que atravessa.

Também logo à noite, mas para lá dos Pirenéus, dos Alpes e do Vale D'Aosta,o campeão português joga uma cartada decisiva na Liga dos Campeões Europeus, defrontando a Juventus sobre a qual tem vantagem e que tudo vai fazer para manter até ao fim.

Não é tarefa fácil: o avanço sobre a "vecchia signora" é curto, e tanto CR7 como seus companheiros tudo tentarão para seguir em frente na mais importante e mais rica competição de clubes da Europa.

Nos casos diversos e na espuma dos dias destaca-se a rábula em que estão envolvidos o Sporting e Rúben Amorim e que está a provocar grande indignação no seio da família leonina.

Colocado em causa pela sua própria associação de classe, o treinador dos leões é injustiçado relativamente aos seus pares, muitos que em situação idêntica escaparam ao crivo que demorou um ano a trazer o caso à luz do dia.

Estranhamente, numa altura em que os leões comandam o campeonato surge mais um caso relacionado com o clube de Alvalade. E, certamente, não é por acaso.