​Pandemia é um “desafio para a criatividade dos crentes”, diz padre Tomáš Halík

Na situação que vivemos, talvez algumas pessoas para quem a ida à igreja ao domingo é apenas um hábito, possam sentir que também poderão viver sem a liturgia e os sacramentos. Talvez eles nunca voltem às igrejas. Isso aconteceu no meu país depois do primeiro confinamento. Mas para outros, será a oportunidade para analisarem a liturgia e verem a eucaristia de forma mais profunda. São como a casa em tempo de doença, ou a comida em tempo de fome. Para muitos será também a oportunidade para perceberem como são importantes a eucaristia e a liturgia nas suas vidas. Devemos ser criativos numa situação como esta e na nossa vida espiritual. Temos as escrituras sagradas e as orações.

Os cristãos no Japão viveram centenas de anos sem igrejas e sem padres. Também nos países com regimes comunistas houve, há cerca de 20 anos, uma vivência de igreja muito restrita. Eu próprio tive de celebrar missa durante anos como padre clandestino em casas privadas. As igrejas estavam abertas, mas não era para todos. Já estamos habituados a estas situações fora do normal.

Figura emblemática da chamada “Igreja do Silêncio”, Halík considera que o atual momento é um desafio e uma oportunidade para “procurarmos Deus em tudo”. Em entrevista à Renascença , o sacerdote - antigo conselheiro do presidente Václav Havel, e um dos assessores mais próximos do cardeal Tomášek - fala numa situação social “muito perigosa” face ao risco de pobreza e defende que além do apoio social, a Igreja deve também fazer acompanhamento “psicológico e espiritual”.

Acho que a imagem do Papa Francisco na Praça de São Pedro vazia, foi um grande símbolo. Tal como foi simbólica a sua visita agora ao Iraque. Simboliza que estamos todos no mesmo barco. Pessoas de diferentes religiões e culturas vivem a mesma situação mundial. Se pergunta sobre a igreja, digo-lhe que não podemos falar de uma só igreja. Para algumas pessoas, nada aconteceu, continuam a levar a sua vida normal. Mas para outros foi um desafio e uma oportunidade para mostrarem solidariedade para com os doentes e a Humanidade. Acho que esta pandemia é uma lição importante. Estamos todos num só barco.

Uma das perguntas que coloca no livro que agora está a lançar em Portugal e que passou pela mente de muitos e lhe coloco a si também é se “Esta pandemia foi um castigo de Deus?”

Não, acho que o nosso Deus, não é um Deus de vingança. Esta imagem de um Deus punitivo, que também está na Bíblia, foi muitas vezes mal utilizada como instrumento do ódio humano e do medo. Por exemplo, o Livro de Ló que acho que é um dos livros mais profundos do Antigo Testamento, é um protesto contra este tipo de teologia. Acho que o mal de uma catástrofe natural é um mistério. Não devemos destruir esse mistério com as nossas respostas simples. Devemos procurar Deus no riso, na fé e na esperança. Acho que é nesses momentos que Deus aparece, na nossa fé, riso e esperança. Deus é o que é sagrado no nosso riso, portanto, acho que é uma grande oportunidade para muita gente encontrar Deus no riso e na solidariedade dos outros. Esta situação é uma espécie de revelação de Deus.

A Igreja e muitas das suas instituições têm prestado ajuda a muitos, que devido à pandemia, enfrentam agora a pobreza. Como avalia esta resposta social?

Estamos perante uma situação social muito perigosa para muita gente. É dever da Igreja e de os cristãos cuidarem dos pobres. Mas não há só a questão da pobreza, devemos também acompanhar as pessoas a nível psicológico e espiritual. Ajudar as pessoas a ultrapassarem esta experiência. Acompanhar as pessoas espiritualmente é por isso muito importante, mas claro que cuidar dessas pessoas faz parte do nosso testemunho como cristãos.

Há a nível mundial muitas assimetrias no mundo cristão. Já disse que para alguns, este será um momento de encontro espiritual, mas há riscos de outros crentes se perderem. A ligação com a religião está em perigo?

Acho que há um risco, mas como lhe disse as pessoas são diferentes. Para algumas pessoas será um argumento contra Deus, para outras é um convite, um desafio, para colocarem as questões importantes, para ir ao encontro de Deus. No nosso país, há agora muitos programas espirituais na internet, na rádio, etc. Têm qualidades muito diferentes, mas as pessoas estão interessadas. Eu próprio tenho a minha experiência. Estou a transmitir as minhas meditações todos os domingos na internet. Há milhares de pessoas a ouvirem. É muito mais do que aqueles que poderiam vir à igreja. Por isso, penso que nesta situação é muito importante esta divulgação espiritual. Espero que tal como no meu país, esteja a acontecer noutros países. Podem inspirar as pessoas e darem apoio espiritual.