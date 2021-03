Diocese de Leiria-Fátima promove oito dias de peregrinação espiritual ao Santuário de Fátima

Uma peregrinação espiritual de oito dias ao Santuário de Fátima é a proposta da Diocese de Leiria-Fátima aos seus diocesanos, a concretizar entre os dias 14 e 21 de março.

Na impossibilidade de realizar a sua peregrinação diocesana “na forma habitual, com a presença da assembleia de fiéis”, D. António Marto convida, assim, os fiéis a uma “peregrinação interior”, de caminhada espiritual com Nossa Senhora e os santos pastorinhos.

“A impossibilidade de irmos a Fátima, por razões de preservação do bem comum da saúde, faz-nos sofrer e sentir saudade do Santuário e da comunidade ali reunida em oração, nota o bispo de Leiria-Fátima.

“Também a pequena Jacinta Marto sentiu dor e saudade quando, já doente, confidenciava à prima Lúcia, com as lágrimas a correr-lhe pelo rosto: «Quem me dera ir ao Cabeço rezar ainda um Terço na nossa loca! Mas já não sou capaz. Quando fores à Cova de Iria, reza por mim. Decerto nunca mais lá vou», escreve D. António Marto, explicando que “é com este mesmo espírito que vamos fazer a nossa peregrinação espiritual, durante oito dias, de 14 a 21 de março”.

“No último dia irei ao Santuário de Fátima, levando-vos a todos no coração, e ali rezarei por vós e pelo fim do flagelo da pandemia, confiando-nos a todos à proteção da Mãe do Céu e nossa Padroeira”, escreve o bispo de Leiria-Fátima na sua nota pastoral.

D. António Marto esclarece que esta caminhada espiritual será orientada pela Palavra de Deus, que deve ser “escutada no coração, reconhecendo os seus frutos e aclamando-a com os nossos lábios”.

“Ficando nas nossas casas, abrimos a porta à visita de Maria, cuja companhia nos será de conforto, guia e encorajamento”, escreve o cardeal D. António Marto, pedindo que, mesmo “em peregrinação interior”, se elevem os olhos e o coração para Nossa Senhora.

“Como seus filhos, estamos certos de que nos acompanhará com o cuidado e a ternura de mãe. Ela cuidará da nossa fé e da nossa esperança e nos ensinará a cuidar uns dos outros como irmãos, com amor fraterno. E assim também nos ensinará a viver a Eucaristia como sacramento do amor na sua dimensão sacramental e na sua dimensão fraterna e missionária”, escreve D. António Marto.

Para a peregrinação interior, o bispo de Leiria-Fátima recomenda a colocação de um crucifixo, uma bíblia aberta, uma imagem de Nossa Senhora e uma vela para acender todos os dias, no momento da oração familiar ou pessoal.

Na caminhada de oito dias, os fiéis serão ajudados por alguns vídeos que serão publicados em cada dia nas redes sociais da diocese.

A finalizar a nota pastoral, D. António Marto pede “a generosa adesão à proposta e o empenho em viver esta extraordinária peregrinação espiritual ao Santuário de Nossa Senhora em Fátima”, solicitando ainda que se envolvam as “crianças” nesta caminhada diocesana “com sabedoria pedagógica e ternura comunicativa”.