Sérgio Conceição. “Este é o verdadeiro ADN do FC Porto”

O treinador do FC Porto elogiou o seu grupo de trabalho depois da passagem épica diante da Juventus na Liga dos Campeões.

“Tenho um grupo de jogadores bravos, que interpretaram da melhor forma o que queríamos, perante uma grande equipa, com jogadores de um nível altíssimo. Sofremos, mas também criamos dificuldades à Juventus. Fomos uma verdadeira equipa. Parabéns aos jogadores, fizeram um trabalho fantástico. Depois da expulsão do Taremi fomos buscar o ADN FC Porto. Nunca deixámos de acreditar, esse é o verdadeiro ADN do FC Porto”, disse Sérgio Conceição.

O técnico dos dragões reconhece que sofreram após a expulsão de Taremi, mas é “normal sofrer contra uma equipa destas, muito forte no jogo aéreo”.

“Também criamos oportunidades, mesmo a jogar com dez. isso é bem demonstrativo da competência da equipa”, lembra.

Conceição não quis pensar já no futuro adversário da Champions. “A partir de amanhã vamos pensar no Paços de Ferreira”.

O FC Porto eliminou a Juventus da Liga dos Campeões, apesar da derrota 3-2 em Turim, beneficiando dos golos fora. Sérgio Oliveira marcou os dois golos portistas. Os azuis e brancos seguem para os quartos de final da Champions.